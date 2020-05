Stoichkov: «Il Barcellona di Guardiola avrebbe vinto con o senza di lui»

Stoichkov punge Guardiola: le dichiarazioni dell’ex attaccante del Barcellona sulla formazione allenata da Pep

Nel corso dell’intervista concessa al Mirror, Hristo Stoichkov, ex attaccante del Barcellona, ha ridimensionato l’apporto di Pep Guardiola alla formazione blaugrana durante la sua gestione. Ecco le parole riportate dall’Ansa.

«Il Barcellona di Guardiola era una squadra pronta per vincere: il lavoro di Pep è stato davvero semplice, visto che conosceva già segreti della Masia. Si è ritrovato fra le mani il team che Rijkaard aveva costruito, portandolo sul tetto d’Europa nel 2006: quei calciatori, con o senza Guardiola, avrebbero vinto ugualmente. Pep si ritrovò con campioni consolidati come Henry, Deco, Ronaldinho, Marquez, Puyol e Victor Valdes, che formavano una squadra pazzesca. Gli serviva qualche altra pedina, poi esplosero Messi, Iniesta e Pedro. A quel punto non vincere sarebbero stato impossibile».