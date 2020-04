Storari: «Quando sono arrivato alla Juve me ne sono innamorato»

Marco Storari ha parlato nell’ultima puntata di “A Casa con la Juve”. Queste le parole dell’ex portiere bianconero

Marco Storari è stato protagonista insieme a Mirko Vucinic dell’ultima puntata di “A Casa con la Juve”. Queste le parole del portiere bianconero.

JUVE – «Ho vissuto l’anno prima dello Scudetto di Conte anche. L’anno dopo cambiò tutto. Non pensavo di arrivare alla Juve in carriera. Quando sono arrivato qui me ne sono innamorato».

VUCINIC – «La prima volta che ha giocato con noi alla Juve arrivato dalla Roma, ci impressionò tutti. Conte ogni volta si girava e diceva ‘Abbiamo preso un fenomeno’».