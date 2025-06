Stramaccioni: «Inter spiazzata da Inzaghi, ma Chivu è una garanzia. Da calciatore mi aveva colpito una cosa»

Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore e opinionista Tv, sul cambio in panchina dell’Inter da Inzaghi a Chivu. I dettagli

Andrea Stramaccioni ha parlato a La Gazzetta dello Sport della scelta dell’Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu.

CHIVU DA CALCIATORE – «Di solito un calciatore, anche di alto livello, è sempre molto concentrato su sé stesso e sulla sua prestazione. Cristian era invece sempre molto attento anche all’analisi collettiva, a una visione di squadra simile a quella degli allenatori».

LA SUA FORZA – «La capacità di leggere il gioco sia in costruzione che in fase difensiva. Capiva prima cosa accadeva in campo, grazie a un’intelligenza calcistica superiore alla media. Ha contenuto giocatori molto più veloci o abili nel dribbling di lui, come ad esempio Robben, anticipando le sue mosse e ricorrendo alle maniere forti quando serviva. Ma sempre con furbizia».

ADDIO INZAGHI – «Io credo che l’Inter sia stata un po’ spiazzata dalla decisione di Inzaghi, ed entro questo scenario abbia fatto delle valutazioni ben precise. Ovvero puntare su un allenatore giovane, molto positivo come atteggiamento e nella gestione di calciatori importanti come quelli dell’Inter, che ha idee, che conosce il 3-5-2 e soprattutto perfettamente conscio dell’ambiente interista dentro e fuori dal campo».

