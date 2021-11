Striker of The Year 2021, Lewandowski: «So cosa significa questo premio, è un onore»

Robert Lewandowski è il vincitore del premio Striker of The Year 2021. Le dichiarazioni del bomber polacco del Bayern Monaco

A Robert Lewandowski va il premio Striker of The Year 2021. Le parole del bomber del Bayern Monaco sul palco di Parigi.

DICHIARAZIONI – «Orgoglioso di essere qui dopo due anni, sono fiero di aver vinto questo trofeo perchè so cosa vuol dire. Devo ringraziare i miei compagni, gli allenatori, tutto

lo staff, anche chi è dietro le quinte. Allo stesso tempo voglio ringraziare tutta la mia famiglia, che per me significa tanto per quanto mi ha aiutato. Grazie a tutti. Tifosi? Sono loro il motivo per cui giochiamo a calcio, per questo ogni volta che segno voglio condividere la mia gioia insieme a loro».

Ai microfoni di Mediaset il polacco ha poi rilasciato altre dichiarazioni.

DICHIARAZIONI A MEDIASET – «Non riesco a scegliere il gol al quale sono più legato, però direi i 5 segnati al Wolfsburg in nove minuti. Sono molto contento di questo premio, mi è dispiaciuto lo scorso anno non essere qui a causa della pandemia».