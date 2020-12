Suarez alla Juventus: «Paratici gli ha chiesto di aspettare gennaio». Nuova intercettazione della professoressa Spina

La Gazzetta dello Sport pubblica un’altra intercettazione sul caso Suarez tra la professoressa Spina e il marito, risalente allo scorso 15 settembre. Nella conversazione la docente faceva capire di aver intuito che l’uruguagio sarebbe stato destinato a una squadra diversa dalla Juventus, spiegando al contempo come Paratici fosse intenzionato a tesserarlo a gennaio.

«Mi ha detto che Paratici lo ha chiamato stamattina e gli ha detto che per fare la cittadinanza ci vuole un mese. Che la Juventus si accorga oggi che per fare la cittadinanza ci vuole un mese, mi sembra poco credibile e quindi Paratici gli ha proposto di aspettare sei mesi e poi di rientrare in Champions tra sei mesi. Lui però vuole giocare la Champions perché ha 33 anni (…) e ha detto che forse cerca un’altra squadra».