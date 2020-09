Suarez ha lasciato in lacrime il centro sportivo del Barcellona – VIDEO

Luis Suarez, in procinto di trasferirsi all’Atletico Madrid, ha abbandonato il lacrime il Ciutat Esportiva del FC Barcellona

L’attaccante uruguaiano, nel bel mezzo delle polemiche per l’esame d’italiano all’UniversitĆ per stranieri di Perugia, ha salutato proprio questa mattina i suoi compagni. Suarez ha indossato la maglia blaugrana per ben sei stagioni dopo l’esperienza al Liverpool.