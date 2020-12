Suarez, la Procura di Perugia vuole interrogare l’attaccante: i dettagli

Secondo La Gazzetta dello Sport la Procura di Perugia avrebbe provato a contattare Luis Suarez per far luce sul suo esame-farsa di italiano

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Procura di Perugia avrebbe cercato di mettersi in contatto con Luis Suarez per far luce sul suo esame-farsa di italiano. In queste settimane, sotto traccia, la Procura ha già provato a interrogare l’attaccante uruguaiano, senza riuscirci. Dall’Umbria è stata inviata una rogatoria, una richiesta di sentire Suarez in video conferenza, che per ora si è scontrata con i suoi impegni e le complicazioni (logistiche e giuridiche) nate dal trasferimento a Madrid.

Questione di tempo: Suarez presto o tardi sarà sentito dalla Procura e dovrà spiegare il suo ruolo. Dall’inizio, con la scelta di Perugia dopo il contatto tra la Juve e l’ateneo perugino, alla fine, con l’esame interamente concordato e inviato via mail con largo anticipo. Inoltre a metà della prossima settimana dovrebbero essere sentiti Giuliana Grego Bolli, rettrice dell’Università per Stranieri, e il d.g. Simone Olivieri, il cui interrogatorio è in programma per giovedì. La sua posizione, intercettazioni alla mano, sembra compromessa, al contrario di quella di Fabio Paratici, indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero.