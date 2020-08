Suarez: «Nessuno mi ha detto che devo andare in via. Sono pronto alla panchina»

Luis Suarez ha parlato a El Pais del suo futuro che potrebbe essere lontano da Barcellona. Le parole dell’attaccante

FUTURO – «Nessuno nel club mi ha detto che vogliono fare a meno di me. Voglio il meglio per la squadra e la mia intenzione è quella di continuare. Ho sentito il sostegno della gente da quando sono arrivato e questo mi motiva molto per andare avanti».

BARÇA COME IL REAL – «Non mi piace fare paragoni, ma ricordo che in quel momento dicevano che Kroos e Modric dovevano andare via. Che Sergio Ramos era stato disastroso e cose simili. L’anno dopo, invece, sono tornati ad essere dei fenomeni. Ecco. Ero prima una grande squadra e lo sono stati ancora. Quando ci sono delle sconfitte succede sempre così. Penso che a volte manchi coerenza, pazienza e memoria delle vittorie che sono avvenute».

8-2 – «È stato uno di quei giorni in cui tutto è andato storto. Eravamo sopraffatti e non sapevamo come rimediare. Non cerco scusanti, ma è stato un anno particolare».

MESSI – «Per me è un orgoglio essere amico di Leo. È una persona eccellente. Il nostro legame va oltre il calcio. Per tutta la mia carriera ho accettato di essere un sostituto. Non avrei problemi ad esserlo di nuovo. La competizione, quando è sana, è da accettare e se l’allenatore ritiene che devo andare in panchina non ho problemi».