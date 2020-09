Dopo Messi anche Luis Suarez ha deciso di salutare Arturo Vidal, prossimo giocatore dell’Inter di Antonio Conte

«Averti come rivale era insopportabile per il grande giocatore che sei, ma averti come compagno, amico e conoscete come persona è stato ancora meglio. È stato un piacere aver giocato con un crack come te. Ti auguro tutto il meglio per questa tua nuova avventura».