Sampdoria, buone notizie per Donati: Ferrari e Henderson tornano in gruppo in vista del Südtirol

Sampdoria, Donati può sorridere: Ferrari e Henderson tornano in gruppo in vista del Südtirol. Le ultimissime

Arrivano segnali positivi per la Sampdoria di Massimo Donati, allenatore subentrato in estate con l’obiettivo di rilanciare la squadra in Serie B. Nella seduta di allenamento odierna, in preparazione alla sfida contro il Südtirol, sono rientrati in gruppo due elementi chiave della rosa: Alex Ferrari e Liam Henderson.

Il difensore centrale Alex Ferrari, classe 1994, è un giocatore di grande affidabilità ed esperienza maturata tra Serie A e B. La sua solidità, unita alla leadership in campo, rappresenta un pilastro per il reparto arretrato blucerchiato. L’assenza nelle ultime sedute era stata gestita con prudenza, ma oggi il centrale ha lavorato regolarmente con i compagni, candidandosi a una maglia da titolare.

A centrocampo rientra invece Liam Henderson, scozzese classe 1996, centrocampista duttile e tecnico, capace di dare ritmo e qualità alla manovra offensiva. Dotato di visione di gioco e inserimenti senza palla, il numero 8 doriano può risultare determinante negli equilibri tattici, soprattutto in una gara che si preannuncia combattuta come quella in programma allo stadio Druso.

Un doppio recupero che fa bene alla Sampdoria

Il ritorno di Ferrari e Henderson non è soltanto una buona notizia sul piano tecnico, ma anche un’iniezione di fiducia per tutto il gruppo. Entrambi hanno completato l’allenamento senza limitazioni e sono determinati a dare il proprio contributo già dal primo minuto. La loro presenza riaccende la concorrenza interna, elemento prezioso per mantenere alta l’intensità negli allenamenti.

Südtirol-Sampdoria, una sfida cruciale

La partita, valida per la 2ª giornata di Serie B, si giocherà domenica 31 agosto alle ore 19:00 allo stadio Druso di Bolzano. Si tratta di un campo tradizionalmente ostico, dove serviranno compattezza difensiva e capacità di sfruttare le occasioni in avanti. Per la Sampdoria sarà l’occasione di riscattare la sconfitta rimediata all’esordio e tornare a Genova con punti preziosi in classifica.

Mister Donati, forte di due rientri fondamentali, dovrà ora decidere se affidarsi subito all’esperienza di Ferrari e alla qualità di Henderson. La sensazione è che entrambi siano pronti a dare il massimo per inseguire la prima vittoria stagionale.