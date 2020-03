Sui social impazza la #CalcioGoalChain tra i club italiani – VIDEO

La Roma nei giorni scorsi ha lanciato la #CalcioGoalChain, un’iniziativa sui social che vede coinvolte le squadre italiane

In mancanza del campionato le squadre di Serie A e B hanno deciso di sfidarsi sui social dando vita alla #CalcioGoalChain: una catena in cui i club si prendono in giro pubblicando solo gol bellissimi.

Poche e semplici le regole: una squadra pubblica un gol contro una squadra italiana, questa poi proseguirà rispondendo con un gol contro un’altra squadra, nessun club può essere taggato due volte. Ecco la catena dei club italiani.

Facciamo partire una #CalcioGoalChain 🔗 🇮🇹 Pubblichiamo un gol contro una squadra italiana ▶️ Questa poi proseguirà rispondendo con un gol contro un’altra squadra. Nessun club può essere taggato due volte 1. Iniziamo con Radja a San Siro nel 2017 🚀 Ora tocca all’@Inter 😉 pic.twitter.com/RBrkJqivX6 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 18, 2020

Proseguiamo volentieri la #CalcioGoalChain ⛓ 2. Cavalcata di Blanc, sempre a San Siro, nel 2000 🐎 Ora la palla dovrebbe passare al @sscnapoli 😉 pic.twitter.com/ff01FLSXmw — Inter (@Inter) March 18, 2020

Ci piace questa #CalcioGoalChain! 🔗 3. Facciamo un balzo temporale fino al 2008 per questa azione a tutto campo di Marek Hamsik 😍 Il nostro assist, a questo punto, è per il @acmilan 😉 pic.twitter.com/2F0PRTSfcr — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 18, 2020

Non siamo da meno per la #CalcioGoalChain! ⛓ 4. Riproponiamo il gol di @MarcoVanBasten che decise la sfida del 1989 🆚 Juve 🔴⚫ Adesso tocca a voi @juventusfc 😉#SempreMilan pic.twitter.com/20rs96nMz3 — AC Milan (@acmilan) March 18, 2020

Il Delfino 🐬 non si tira indietro e accetta la sfida della #CalcioGoalChain 🔗😎 6. Azione da manuale: lancio da metà campo di @MarcoVerratti1 per @Lor_Insigne che si fa trovare pronto per l'appuntamento con il gol 💪🏻 Era il 12 maggio del 2012 😍@TorinoFC_1906, tocca a te 😄 pic.twitter.com/2cWhlmLNtJ — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) March 18, 2020

Grazie per la nomination alla #CalcioGoalChain, @PescaraCalcio, accettiamo volentieri la sfida!🐬 7. Siamo a otto minuti dalla fine con le squadre sul 2-2, cross dalla destra di @l_desilvestri per il @gallobelotti che la chiude così🐓@SassuoloUS, ¡ǝʇ ɐ ɐɔɔoʇ 🙃#SFT pic.twitter.com/XScdbOMEUT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) March 19, 2020

Dopo la nomination del @TorinoFC_1906, è il nostro turno nella #CalcioGoalChain! 8. #LazioSassuolo 0-2, prima vittoria neroverde all'Olimpico di Roma! Ecco il gol finale firmato da Gregoire #Defrel 🖤💚 Palla alla @OfficialSSLazio ora! 😉#ForzaSasol pic.twitter.com/U7tZKB9X7j — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) March 19, 2020