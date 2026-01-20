Sulemana Cagliari, è fatta per il ritorno in rossoblù: la formula e le cifre dell’operazione con l’Atalanta. Tutti i dettagli

Sulemana Cagliari, definito il ritorno in Sardegna: la formula e le cifre dell’affare con l’Atalanta. Svelati i dettagli

Il calciomercato del Cagliari regala un colpo di scena improvviso, un “cavallo di ritorno” destinato a cambiare gli equilibri della mediana rossoblù. La società isolana ha lavorato sotto traccia per chiudere un’operazione lampo con l’Atalanta, riportando in Sardegna uno dei profili più apprezzati dalla piazza nelle recenti stagioni: Ibrahim Sulemana. La notizia, anticipata e confermata via social dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sancisce la fumata bianca definitiva. Il centrocampista è pronto a vestire nuovamente la maglia del club di Tommaso Giulini, portando quella dose di dinamismo e aggressività necessaria per affrontare il girone di ritorno.

Un rinforzo “pronto all’uso”

La scelta della dirigenza è ricaduta su un usato sicuro. Ibrahim Sulemana, centrocampista ghanese classe 2003, è un mediano di interdizione puro, dotato di doti atletiche fuori dal comune e di una capacità innata nel recupero palla e nella protezione della difesa. Il grande vantaggio di questa operazione risiede nell’azzeramento dei tempi di adattamento: Sulemana conosce perfettamente l’ambiente di Asseminello, la città e le pressioni della piazza. Dopo la parentesi a Bergamo, dove ha maturato ulteriore esperienza tattica e internazionale, il ragazzo torna con la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista assoluto e non da semplice comprimario. I tifosi, che ne avevano apprezzato la generosità in passato, hanno accolto la notizia con entusiasmo sui social.

Le cifre: prestito con riscatto pesante

L’accordo tra Cagliari e Atalanta è stato definito nei minimi dettagli economici. La formula scelta è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Una soluzione che permette ai sardi di valutare l’impatto del giocatore da qui a giugno senza vincoli obbligatori immediati. Tuttavia, la cifra fissata per l’eventuale acquisizione a titolo definitivo testimonia quanto il club creda nelle potenzialità del ragazzo: il riscatto è stato fissato a 11 milioni di euro. Un investimento importante per le casse rossoblù, che potrebbe trasformare Sulemana in un pilastro del progetto tecnico futuro o in una preziosa plusvalenza. Ora la parola passa al campo: il “motore” del Cagliari ha ritrovato i suoi cavalli.