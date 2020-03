Suocero de Ligt assicura: «Matthijs potrebbe restare alla Juve per 10 anni»

Suocero De Ligt: «Matthijs potrebbe restare alla Juve per 10 anni». Le rivelazioni di Keje Molenaar, ex Ajax e padre di AnneKee

Tuttosport ha intervistato Keje Molenaar, ex giocatore dell’Ajax nonché suocero di Matthijs de Ligt.

CORONAVIRUS – «Il tampone di Matthijs è risultato negativo e di conseguenza AnneKee non ha dovuto fare alcun test. Devo dire che la Juventus in questi giorni così particolari si è dimostrata molto più che un top club: è stata una vera e propria famiglia per i ragazzi. Sì, prima dell’esito un pizzico d’ansia c’era, anche perché mia figlia in questi mesi ha legato molto con Michela, la fidanzata di Rugani, positiva pure lei al Coronavirus. Si è creata una bella amicizia tra AnneKee e Michela: un po’ per la Juve e un po’ grazie ai loro cani».

SCELTA JUVENTUS – «Matthijs punta a diventare il migliore difensore del mondo. È per questo che ha scelto la Juventus e la scuola italiana. Lo volevano tutte le big, ma il suo orientamento per la Juve era chiaro. E il fatto che, dopo la finale di Nations League, glielo abbia detto anche Cristiano Ronaldo, lo ha colpito e convinto ancora di più».

DIVENTERA’ IL MIGLIORE – «Sì, ne sono sicuro. Matthijs ha tutto: mentalità giusta, intelligenza, fisico, ve- locità, stacco di testa, tecnica».