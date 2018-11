L’Usigrai si è opposta alla decisione della Lega di organizzare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita dopo l’assassinio del giornalista Khashoggi

Il 16 gennaio si disputerà la 31ª edizione della Supercoppa Italiana che metterà di fronte la Juventus, vincitrice dell’ultimo campionato e della Coppa Italia, e il Milan, finalista della coppa nazionale. Nei giorni scorsi era emersa la possibilità di disputare la competizione a Gedda in Arabia Saudita, ma oggi sembra che le cose siano cambiate. L’Usigrai, l’Unione Sindacale dei Giornalisti Rai, si è difatti opposta a questa decisione dopo l’assassinio del giornalista Adnan Khashoggi. L’Unione ha messo in discussione la location anche per la sicurezza e nel corso della prossima settimana incontrerà il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè.

Di questa situazioni sono state informate le due compagini che si contendono il titolo e le risposte non si sono fatte attendere. Juventus e Milan, nonostante la comprensione delle motivazioni di tale protesta, si sono rimesse alle decisioni della Lega. Ecco le risposte dei due presidenti dei club:

JUVENTUS, Andrea Agnelli: «In occasione dell’ultima assemblea della Lega Nazionale Professionisti di Serie A, il Presidente Miccichè ha riferito di contatti intercorsi tra la Lega Calcio e l’Ambasciatore italiano presso l’Arabia Saudita. Nel corso di tali colloqui, il Rappresentante italiano ha rassicurato il Presidente Miccichè circa il proseguimento delle relazioni diplomatiche e di affari tra i due Paesi.

Pur comprendendo pienamente la vostra critica e il vostro disagio, ci corre l’obbligo di ricordare che l’organizzazione e la commercializzazione della competizione in oggetto, compete esclusivamente, ai sensi della normativa sportiva, alla Lega Nazionale Professionisti, cui inviamo la presente per conoscenza e per le opportune ulteriori valutazioni del caso».

MILAN, Paolo Scaroni: «Comprendiamo le motivazioni. Mi preme peraltro dire che il Presidente della Lega Serie A ha messo in evidenza che le relazioni diplomatiche e commerciali tra Italia e Arabia Saudita risultano buone e che il caso a cui fate riferimento è seguito con grande attenzione dalle nostre autorità. Voglio anche ricordare che il nostro impegno sportivo è parte di un accordo pluriennale siglato dalla Lega Serie A, organo di cui il Milan fa parte. È pertanto logico attenerci alle loro determinazioni. So che il Presidente Miccichè vi incontrerà a breve, per raccogliere le vostre osservazioni. Sono certo che sarà sua cura condividerle successivamente con tutti i Club».