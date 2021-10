Supercoppa italiana 2021/22: Inter e Juve non sono d’accordo sulla data. Cosa succede nello scontro tra i due club

L’Arabia Saudita ha scelto la data del 22 dicembre per la finale di Supercoppa italiana tra l’Inter, campione d’Italia, e la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. L’edizione odierna di Tuttosport, però, ha svelato un retroscena legato alla sfida tra nerazzurri e bianconeri.

Il quotidiano torinese rivela che la data non è ancora stata confermata dalla Serie A, perché costringerebbe i due club a rinviare le partite infrasettimanali già in programma. Inoltre, Inter e Juve non sarebbero d’accordo sul disputare il match il 22 dicembre, con i nerazzurri che preferirebbero giocare a gennaio, mentre la Vecchia Signora a dicembre.