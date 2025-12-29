Supercoppa italiana, Simonelli apre al cambio: «Liberi di scecgliere luogo e formato, ma non solo. Si potrebbe giocare a inizio stagione. «Sbavature diplomatiche? No»

Supercoppa Italia, Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, ha spiegato a Radio Anch’io Sport l’ipotesi del cambio format del torneo

Addio a Riad e possibile ritorno alla finale secca per la Supercoppa italiana. È questa l’ipotesi avanzata da Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Una riflessione che nasce da un cambiamento di scenario logistico e contrattuale, ma che apre anche a una revisione più ampia del format della competizione.

ADDIO ALLA FORMULA FINAL FOUR – «Non abbiamo più il vincolo della doppia semifinale. Il prossimo anno a Riad si disputerà la Coppa d’Asia e i sauditi, pur avendo ancora un’edizione prevista dal contratto, hanno già comunicato l’intenzione di rinunciare».

LIBERTÀ SU SEDE E FORMATO – «Saremo quindi liberi di scegliere sia il luogo sia il formato. La mia idea è di tornare alla formula tradizionale: finale unica tra la vincitrice del campionato e la vincitrice della Coppa Italia».

POSSIBILE DATA A INIZIO STAGIONE – «Se si opterà per la finale secca, la data potrebbe anche collocarsi a inizio stagione, come accadeva in passato. Ma sono decisioni che competono al Consiglio di Lega, così come la scelta della sede».

La Supercoppa italiana è stata disputata con il format della Final Four per la prima volta nella stagione 2023/24, con il successo dell’Inter. La formula è stata poi replicata nella stagione successiva, vinta dal Milan, e anche nel 2025/26, con il trionfo del Napoli.

IL CASO DE LAURENTIIS A RIAD – «Sbavature diplomatiche? Assolutamente no. Era nel royal box e aveva ceduto il suo posto alla figlia Valentina. Ha quindi preso un posto normale in tribuna: essendo scaramantico, in quel momento si è seduto sulla gradinata e, visto che la semifinale era andata bene per il Napoli, ha preferito restare lì. Nessuno sgarbo».

