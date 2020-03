Superdeporte, la prima pagina su Atalanta Valencia: «Qui è iniziato tutto»

La prima pagina di Superdeporte indica Atalanta Valencia come l’inizio del contagio: «Qui è iniziato tutto», riferendosi al match di San Siro

Una prima pagina che sicuramente farà discutere. Il quotidiano valenciano Superdeporte ha indicato Atalanta-Valencia, match di andata degli ottavi di finale come l’inizio di tutto, ovvero del contagio.

Un’accusa da non sottovalutare, anche perché nessuno ha la certezza assoluta che il tutto sia avvenuto proprio in quella circostanza. Ad ogni modo il club spagnolo dovrà far fronte all’emergenza visto che il 35% della squadra è risultato positivo al test.