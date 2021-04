Superlega, Henderson convoca una riunione tra i capitani della Premier League

Il capitano del Liverpool, Jordan Henderson, ha convocato una riunione tra i capitani della Premier League: le ultime

La Premier League non ci sta. E non soltanto gli “altri” club, quelli esclusi dalla Superlega ma anche quelli che ne faranno parte. Secondo la stampa inglese il capitano del Liverpool Jordan Henderson, avrebbe chiesto agli altri capitani delle squadre di Premier League un incontro per discutere circa la nascita del progetto Superlega.

Henderson è molto stimato e rispettato in Inghilterra. Basti ricordare che l’anno scorso, quando durante il lockdown i presidenti chiesero ai giocatori di auto ridursi lo stipendio, il capitano dei Reds si oppose, spiegando che l’iniziativa sarebbe stata dei giocatori, che volevano decidere a chi dare (in beneficienza) i soldi cui rinunciavano