Superlega, la Serie A in disaccordo: «Niente campionato per i 12 club»

Secondo quando riportato da Fabrizio Romano la Lega Serie A si sarebbe espressa profondamente in disaccordo verso la Superlega, ponendo dei pesanti divieti ai 12 club fondatori.

La sanzione prevedrebbe il divieto a partecipare alla competizione della Champions League e soprattutto la non partecipazione al campionato nazionale. Un duro colpo per le squadre fondatrici. Sulla stessa lunghezza d’onda UEFA, FIFA, Premier League e Liga. Attesa per la riunione odierna del Comitato Esecutivo UEFA.

UEFA Executive Committee meeting scheduled for today in Montreux.

UEFA, FIFA, PL, Liga, Serie A on the same position: #SuperLeague has been disapproved. No UCL, no domestic leagues for the 12 clubs. 🚫#SuperLeague clubs insist they want to play in the domestic leagues too. ⚠️

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2021