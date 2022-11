Superlega, nuovo attacco dalla Liga: «Dicono il falso»

Superlega, nuovo attacco da parte della Liga alla competizione: il comunicato ufficiale e tutte le novità

La Liga ha diramato un nuovo durissimo comunicato contro la Superlega. Tutti i dettagli.

COMUNICATO – «La Superlega è stata presentata ufficialmente nell’aprile 2021. Tutto il calcio europeo si è posizionato contro il suo modello chiuso, egoista ed elitario. Adesso i promotori della Superlega intendono rifarsi il format, assicurandosi che non abbiano ancora un modello definito, ma che sia aperto. Sappiamo che questo è falso e che vogliono presentare un format semichiuso simile a quello del 2019, già bocciato dai club e dalle leghe europee. Tale modello si basa sulla promozione e retrocessione tra divisioni europee in cui le leghe nazionali non danno accesso diretto alla massima categoria. Al contrario, perpetuano la partecipazione di pochi privilegiati, anche se performano male nei loro campionati nazionali».

