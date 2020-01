Suso Milan, c’è aria di addio: l’esito dell’incontro in sede

Suso Milan, c’è aria di addio: l’esito dell’incontro andato in scena ieri in sede tra il giocatore ed i dirigenti rossoneri

C’è aria di addio tra Suso ed il Milan, dopo le tre panchine consecutive tra campionato e Coppa Italia cui è andato incontro lo spagnolo. Un filotto che non si era mai verificato da quando l’esterno d’attacco è tornato in rossonero dal prestito al Genoa.

Così Suso ha ottenuto un confronto con i dirigenti rossoneri di circa 45′, sufficienti a certificare una situazione già piuttosto chiara. Nel nuovo Milan di Pioli, orientato al 4-4-2, non c’è più spazio per l’andaluso. E così l’ipotesi di un addio – secondo La Gazzetta dello Sport – incontrerebbe in questo momento il gradimento anche del giocatore, in scadenza nel 2022.