Suwarso: «Acquistare la Samp? Siamo qui per il Como»

Mirwan Suwarso, manager della famiglia Hartono, proprietaria del Como, ha parlato del possibile acquisto della Sampdoria

Mirwan Suwarso, manager che lavora per la famiglia Hartono, proprietà indonesiana del Como, e produttore esecutivo di Mola, sponsor della Sampdoria e protagonista del docufilm su Fabio Quagliarella, ha parlato del progetto legato al club lombardo, allontanando qualsiasi idea di acquisto della società blucerchiata. Le sue dichiarazioni a laprovinciadicomo.it.

PROGETTO COMO – «Avete presente i Chicago Bulls o i Dallas Cowboys? Bene. Ci piacerebbe fare del Como un brand di questo tipo. Con le dovute proporzioni, ovvio. Magari lei non conosce i giocatori, o con chi giocano la prossima partita, ma ha bene in mente di ciò che parliamo. In poche parole, qualcosa che un tifoso di calcio medio sappia riconoscere immediatamente».

IPOTESI SAMPDORIA – «Non è il nostro stile. Siamo qui per Como, e per sviluppare un progetto in questa città».