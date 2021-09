Svizzera Italia, da Wembley a Basilea: Jorginho sbaglia ancora dal dischetto

Jorginho ha sbagliato in Svizzera Italia il secondo rigore consecutivo dopo quello nella finale dello scorso Europeo

Jorginho non più infallibile dal dischetto. Il centrocampista italobrasiliano, tra i protagonisti del successo ad Euro 2020 degli azzurri, al 52′ minuto ha sbagliato contro la Svizzera il suo secondo rigore consecutivo con la maglia dell’Italia. Il solito saltello non è bastato ad ipnotizzare Sommer, bravissimo a neutralizzare il tentativo.

L’ultima volta era stata nella finalissima con l’Inghilterra dello scorso 11 luglio. In quel caso ci pensò poi Donnarumma a non far pesare l’errore.