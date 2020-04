Szczesny scherza con de Ligt: «Se all’Ajax c’è qualche talento lo diciamo a Paratici o a Ronaldo»

Spuntano altri retroscena divertenti nella lunga intervista fatta da Szczesny al suo compagno de Ligt. Ecco cosa ha detto il portiere

Nella lunga intervista di Wojciech Szczesny a Matthijs de Ligt sul canale Youtube Foot Truck, il portiere polacco ha consigliato il difensore di segnalargli se all’Ajax ci fossero talenti interessanti.

AJAX – «Analizzando l’Ajax l’anno scorso pensavamo giocassero a calcetto. Non avevano ruoli definiti, immagina Del Ligt come se giocasse a centrocampo. De Jong pensi sia leggero, invece era uno tosto. Nel secondo tempo a Torino abbiamo provato a mettere pressione, ma loro ne uscivano sempre. Pressavamo, ma avevamo paura di scoprirci e alla fine non abbiamo creato più niente, non avevamo idea di come fare. Mi sarebbe piaciuto se avessero vinto la Champions, sarebbe stata una bella storia».

TALENTI – «Ogni club ha un grande settore giovanile ma l’Ajax è un caso strano perché produce più giocatori degli altri. Se c’è qualche nuovo talento, segnalacelo. Lo diciamo a Paratici. O a Ronaldo».