Nome nuovo nel mercato della Juventus. Il club bianconero ha messo nel mirino Dominik Szoboszlai, gioiellino del Salisburgo

Sfida di calciomercato tra Juventus e Inter. Il club bianconero e quello nerazzurro stanno seguendo con grande interesse Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 di proprietà del Salisburgo e nel giro della Nazionale Under 21 ungherese. Il 17enne ha messo a segno 11 reti in stagione ed è finito nel talento dei club italiani che vorrebbero portarlo in Italia.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il classe 2000, gioiellino della Salisburgo, club proprietario della Red Bull, può innescare una guerra di mercato tra Juventus e Inter. Il Salisburgo, club della Red Bull, però non ha bisogno di denaro e ha esigenze difficili da soddisfare. Il club austriaco non farà sconti e potrebbe sparare alto per cedere il gioiellino ungherese. La Juventus segue il giovane Busquets ma valuta anche altri giovani profili. Il club bianconero è pronto a sfidare l’Inter per Dominik Szoboszlai.