Tadic Milan, nome nuovo per la Champions: le ultime sulla trattativa

Il Milan si guarda intorno alla ricerca di un giocatore di spessore per la Champions League: occhi su Dusan Tadic

Il Milan si fa avanti per Dusan Tadic. Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio.

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, ha riferito quanto segue: «Il Milan sta pensando seriamente a Tadic dell’Ajax. Non è giovanissimo, ha 32 anni, ma è un giocatore che può giocare in tutti i ruoli dell’attacco. C’erano state indiscrezioni nel pomeriggio e le confermiamo. I contatti ci sono, per ora solo col giocatore che verrebbe volentieri al Milan. Va capita la fattibilità dell’operazione, va capito se l’Ajax può dare l’ok ad un’eventuale cessione».



