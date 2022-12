Taffarel: «Brasile? C’è la stessa allegria del ’94, ma anche la stessa serietà»

Claudio Taffarel, ex del Parma e campione del Mondo con il Brasile nel ’94, ha parlato delle prestazioni della nazionale verdeoro in Qatar

PAROLE – «I brasiliani sono così: allegri. Giocano così con questa felicità e questa allegria che viene da dentro. Tite è sempre uno concentrato ma posso dire che in questi Mondiali ha cambiato qualcosa. È più sciolto e questo lo vedono e lo sentono anche i giocatori. È molto sereno. C’è la stessa allegria del ’94, ma anche la stessa serietà. Neymar è fondamentale per noi, quando è in campo rende tranquilli tutti gli altri. Pelè è la figura più grande che abbiamo in Brasile. Lui è anche molto simpatico, tutti i giocatori lo conoscono e tutti sono con lui. L’Italia? Non mi manca molto perché vengo spesso. Mi sento molto italiano».