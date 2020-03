Tagli agli stipendi della Serie A? Ora i calciatori prendono tempo. Il punto

Stipendi Serie A a rischio taglio: i calciatori ora temporeggiano. Molto potrebbe dipendere dall’eventuale ripresa della stagione

Il rischio della decurtazione degli stipendi per i calciatori di Serie A, e non solo, è quanto mai concreto. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: i club chiedono un aiuto per contenere il danno economico, la Figc non chiude all’ipotesi, l’Aic aspetta ulteriori sviluppi.

Molto potrebbe dipendere dall’eventuale ripresa della stagione. L’eventuale taglio andrebbe calcolato e stabilito in base all’effettivo impegno dei giocatori da qui al termine dell’annata. La partita è appena iniziata.