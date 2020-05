Tagliafico apre: «Sono pronto per una nuova esperienza. Voglio andare in un top club»

Nicolas Tagliafico apre alla possibilità di lasciare l’Ajax in estate: queste le parole del terzino argentino

Nicolas Tagliafico vuole lasciare l’Ajax. È lo stesso terzino argentino a confermarlo ai microfoni di Radio Continental. Sul giocatore è vivo l’interesse di Inter e Milan.

CESSIONE – «Lo scorso anno l’Atlético Madrid era interessato, ma abbiamo deciso di rimanere per un altro anno. Ora tutto è possibile e vedremo cosa accadrà. ​L’Ajax è un grande club, ma l’Eredivise non è una competizione top. Il mio obiettivo è sempre stato quello di giocare nei campionati più importanti, in un club di prima fascia. La Premier è la miglior lega al mondo, seguita dalla Liga e dalla Serie A. A 27 anni mi sento pronto per aggiungere nuove esperienze».