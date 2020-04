Taglio stipendi Roma, Pallotta vuole un taglio di 30 milioni. Si va verso la ricapitalizzazione, ecco il piano dei giallorossi

Il taglio stipendi è uno degli argomenti che sta monopolizzando la serie A. Anche la Roma – come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi – sta cercando di attuare un piano per tagliare gli ingaggi.

James Pallotta, presidente dei capitolini, vuole ricapitalizzare subito la società. Probabilmente però verso il taglio degli stipendi per circa 30 milioni di euro. Il tetto massimo, invece, sarà di 3 milioni.