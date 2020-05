Taglio stipendi serie A, i calciatori in prestito al minimo per luglio e agosto. Soluzione temporanea, poi si recupererà nella prossima stagione

I giocatori in prestito potranno ricevere il minimo per i mesi di luglio e agosto, per poter permettere alla stagione di essere portata a termine.

Servirà il consenso di ogni calciatore – si legge su Tutto Mercato Web – per continuare a giocare per le squadre presso le quali sono tesserati fino al termine della stagione. Nella prossima stagione invece i calciatori riceveranno gli stipendi di 12 mesi in 10 mesi e gli ingaggi verranno pagati dal club di appartenenza.