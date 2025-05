Tah, l’annuncio sul futuro: «Voglio giocare all’estero, ecco quando arriverà la decisione»

Le parole di Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen, sul suo futuro al termine della stagione. Tutti i dettagli in merito

Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen in scadenza di contratto, ha parlato alla BILD del suo futuro. Sul tedesco c’è l’attenzione anche di club italiani come Inter e Juventus.

LA DECISIONE – «Prenderò presto una decisione. Non voglio fissare una data. La verità è che non sarà tra due mesi. Quando vai in un posto dove potresti non parlare la lingua, è un’esperienza particolarmente impegnativa. Questo vale anche per il mio ruolo, che naturalmente desidero ricoprire all’interno di un team. Ci vorrebbe molto impegno per essere coinvolti in qualcosa. Ecco perché andare all’estero mi attrae così tanto».

INTERESSE DEL BARCELLONA – «Non ho alcuna influenza su questo. Posso solo prendere le mie decisioni, tutto il resto dovrà essere deciso da altri. Per me, si tratta di uscire dalla mia zona di comfort per crescere ancora di più. Amo crescere».