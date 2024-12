Calciomercato Inter, il Barcellona insiste per Tah

Il calciomercato Inter è alla ricerca di un difensore per migliorare il reparto arretrato. Ecco la situazione su Tah

Joanthan Tah, difensore del Bayer Leverkusen, è prossimo a lasciare la società tedesca. Il giocatore è finito anche nel mirino del calciomercato Inter, ma il Barcellona appare in vantaggio. Ecco le ultime secondo Fabrizio Romano.

TAH AL BARCELLONA?- «Barcellona continua ad avanzare nei colloqui per ingaggiare Jonathan Tah, come già riportato a novembre. Le trattative stanno procedendo bene per far sì che ciò accada. L’accordo è in fase di discussione solo a parametro zero per luglio 2025, con la partecipazione anche di Hansi Flick… non per gennaio.»