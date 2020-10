Tampone Cristiano Ronaldo: oggi il test finale per esserci a Juve-Barcellona

Oggi Cristiano Ronaldo si sottoporrà all’ultimo tampone utile per giocare Juventus-Barcellona in programma mercoledì

Giornata decisiva per la presenza di Cristiano Ronaldo in Champions League. Il portoghese si è sottoposto nelle scorse ore ad un nuovo tampone il cui esito si conoscerà nella giornata di oggi. In mattinata poi effettuerà un successivo test che sarà di fatto l’ultimo utile per poter essere a disposizione per il Barcellona. Nell’ultimo tampone, la carica virale del portoghese era molto bassa: il giocatore e la Juve sperano che il test odierno possa essere negativo.

Nel caso in cui l’ultimo tampone dovesse risultare negativo, il numero 7 bianconero avrebbe il via libera per esserci contro i blaugrana. Il Protocollo UEFA infatti, stabilisce che per poter scendere in campo un giocatore non deve avere sintomi da una settimana e avere un tampone negativo almeno 24 ore prima del match (per le partite in casa, 48 per quelle in trasferta).