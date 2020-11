Tardelli: «La Serie A è un campionato falsato. Ibrahimovic mi ha stupito»

Marco Tardelli ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport della Seria A e di chi vincerà lo scudetto. Le sue parole

Marco Tardelli ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport della Serie A e di chi vincerà lo scudetto. Queste le sue parole.

SCUDETTO – «Faccio fatica a rispondere a questa domanda: è un campionato falsato. Potrei dire che le favorite sono le solite, ma le condizioni ambientali e la pandemia che sta colpendo il mondo impediscono di avere un campionato regolare. Può vincere chiunque, anche se la Juventus, con le milanesi subito dietro, ha qualcosa in più».

MILAN – «Anche per ciò che ho appena detto, non mi sorprenderei di vederlo lassù anche alla fine della stagione: l’allenatore sta svolgendo un grande lavoro, i calciatori credono in lui e nella forza di tutto il gruppo. E non dimentico il gioco, che è sicuramente di ottimo livello».

PIRLO E CONTE – «Le valutazioni non possono essere uguali. Per Conte è la seconda stagione all’Inter, è ripartito da una base solida, mentre per Andrea è tutto, o quasi, nuovo: detto ciò, finora mi ha soddisfatto il lavoro di entrambi».

OUTSIDER – «L’Atalanta non è più una squadra provinciale, mentre il Sassuolo sta intraprendendo lo stesso percorso: parlare di outsider, quindi, credo sia sbagliato. In ogni caso, tra queste, il Napoli è sicuramente la più forte».

LUKAKU IBRAHIMOVIC RONALDO – «Ibrahimovic mi ha stupito, senza nulla togliere a Ronaldo e Lukaku, che saranno anche loro determinanti».