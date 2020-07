Tardelli: «Playoff? Vogliono fermare la Juve, non è colpa loro se vincono sempre»

Il commento di Marco Tardelli all’ipotesi playoff e playout per il campionato di Serie A. Le sue dichiarazioni

Marco Tardelli, ex campione della Juve, ha parlato al Corriere dello Sport commentando la proposta dei playof, pensata anche da De Laurentiis, per provare a interrompere il dominio bianconero

IL COMMENTO – «Non è colpa dei bianconeri se finisce sempre alla stessa maniera. E non mi sembrerebbe equo, né innovativo, provare a inventarsi una formula nuova, esclusivamente per opporsi ad un potere che viene espresso dal campo. La Juventus è campione d’Italia, ancora, perché ha fatto più punti e nelle stesse condizioni. Stravolgere la Serie A non avrebbe alcun senso. Perché poi da noi si e altrove no? Cosa vorremmo rappresentare?».