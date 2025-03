Tare Milan, l’ex dirigente della Lazio è ancora in corsa! Adesso spunta l’incontro con Paratici, le ultime

Tare Milan, l’ex dirigente della Lazio è ancora in corsa per il posto! Ora spunta l’incontro con Paratici, le ultimissime sui rossoneri

Secondo Tuttosport, Fabio Paratici è attualmente il favorito per il ruolo di direttore sportivo del Milan, posizione rimasta vacante dopo l’addio di D’Ottavio alla fine del 2024. Tuttavia, non è l’unico nome sul taccuino di Giorgio Furlani.

Tra i candidati in corsa figura anche Igli Tare, ex dirigente della Lazio. Dopo un primo contatto telefonico con Furlani, Tare è atteso nei prossimi giorni per un incontro diretto con il CEO rossonero. La competizione per questa carica si preannuncia interessante e potrebbe portare a sviluppi significativi per il futuro del club.