Lazio, Tare: «Oggi ultima spiaggia. Futuro? Non perdiamo valore»

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato prima della gara contro il Milan: le sue dichiarazioni sul futuro

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Milan.

SCONTRI DIRETTI – «Con la Juve, a tratti, abbiamo giocato bene, andando in vantaggio, ma poi siamo crollati. Con l’Inter abbiamo perso meritatamente. A Napoli la partita è stata indirizzata dai i primi due gol e da quei due episodi».

FUTURO – «Sicuramente in estate ci saranno degli acquisti, perché sarò fondamentale ringiovanire. Però dobbiamo anche mantenere una rosa competitiva. Quando arriva a questi livelli, occorre cercare di dare equilibrio. Non dobbiamo perdere valore, vista la competitività che c’è per raggiungere i nostri obiettivi. Siamo anche consapevoli che sarà un mercato difficile dal punto di vista delle risorse economiche».

