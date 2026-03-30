Tchouaméni Real Madrid, dai fischi del Bernabéu al ruolo di pilastro assoluto: così si è imposto nei Blancos. La sua crescita con Arbeloa

Il percorso di Aurélien Tchouaméni, centrocampista francese nato a Rouen nel 2000, non è stato privo di ostacoli. Al Real Madrid, dove la pressione è costante e il livello di aspettativa non concede margini d’errore, il mediano ha attraversato anche momenti complicati, finendo nel mirino del pubblico del Santiago Bernabéu in una fase delicata della sua esperienza in maglia blanca. Eppure, proprio nei passaggi più difficili, Tchouaméni ha mostrato la sua forza caratteriale. Nessuna risposta polemica, nessuna fuga dalle responsabilità: il francese ha scelto di affidarsi soltanto al lavoro quotidiano e alla continuità delle prestazioni. Oggi quella scelta si è trasformata in una piena consacrazione. Legato al club da un contratto fino al 2028, il centrocampista è diventato una figura centrale e ormai imprescindibile nel progetto del Real Madrid, tanto da spegnere sul nascere l’interesse delle altre big europee.

Tchouaméni Real Madrid, numeri da regista totale tra Liga e Champions

La stagione di Tchouaméni racconta perfettamente questa crescita. Se da un lato spiccano anche gli acuti individuali, come i due gol e i due premi di MVP in Champions League, dall’altro il dato più significativo riguarda il suo impatto collettivo. Il francese è infatti il simbolo dell’equilibrio della squadra e il principale riferimento nella costruzione del gioco. In Liga ha completato 1.426 passaggi in 26 partite, con una precisione del 91,41%. In Champions League, invece, ha fatto registrare 600 passaggi riusciti in 12 incontri, con il 92% di efficacia. Numeri che spiegano bene il suo peso nel sistema madridista: Tchouaméni è il giocatore che dà ordine, pulizia tecnica e continuità di manovra, oltre a garantire protezione davanti alla difesa. Il suo rendimento non si misura soltanto nelle giocate appariscenti, ma soprattutto nella capacità di far funzionare la squadra.

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Tchouaméni Francia, la crescita confermata anche da Zidane e Deschamps

La sua affermazione ai massimi livelli parte da lontano. Zinedine Zidane fu tra i primi a intravedere il potenziale del giocatore quando muoveva ancora i primi passi nel Bordeaux, intuizione poi confermata definitivamente durante l’esperienza al Monaco. Da lì nacque l’investimento da circa 80 milioni di euro del Real Madrid, oggi considerato pienamente ripagato. Da allora, ogni tecnico ha valorizzato una parte diversa del suo repertorio: Carlo Ancelotti ne ha fatto un perno dell’equilibrio, Xabi Alonso lo ha interpretato come asse organizzativo del gioco, mentre con Arbeloa ha ampliato il suo raggio d’azione anche in fase offensiva. La sua influenza si riflette anche nella Francia di Didier Deschamps, dove continua a offrire prestazioni di alto profilo. Tutto porta a una conclusione chiara: Tchouaméni è ormai una certezza assoluta del calcio internazionale.