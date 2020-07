Tebas, altra frecciata al City: «Tutti sanno che ha violato le norme del FFP»

Javier Tebas continua a lanciare dardi avvelenati contro il Manchester City e la sentenza del TAS. Le sue parole

Javier Tebas ribadisce con forza il suo pensiero circa la sentenza del TAS nei confronti del Manchester City. Queste le parole del numero uno de LaLiga.

«Tutti sanno che il City ha violato le regole del Fair-Play finanziario. Il TAS ha dimostrato di non essere all’altezza: quando il club inglese è stato ritenuto colpevole dalla Uefa, non c’è stata sorpresa tra noi addetti ai lavori perché sapevamo e c’era quasi un senso di giustizia contro questi club, come anche il Psg. Ma quando il CAS ha ribaltato il verdetto, beh, abbiamo visto come in tanti hanno espresso disappunto, perché sanno che si stanno cercando modi di aggirare il FFP».

CHIAREZZA – «Come ha detto Klopp, è stata una brutta giornata per il calcio. Il City giocherà la Champions nella prossima stagione non perché ha fatto le cose nel modo giusto, ma perché il CAS ha fatto male il proprio lavoro. Mi piacerebbe vedere la documentazione ufficiale. Quando ci riuscirò, esprimerò le mie convinzioni a Guardiola. Il Manchester City, negli ultimi 5 anni, è la squadra che ha speso di più insieme al Psg e lo hanno fatto non con le proprie risorse come sta facendo il Manchester United per esempio ma con petrodollari, soldi dei proprietari degli Emirati Arabi».