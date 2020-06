Tebas: «La partenza di Cristiano Ronaldo ha avuto un impatto quasi nullo sulla Liga»

Javier Tebas, presidente del LaLiga, entra in tackle su Cristiano Ronaldo e la sua partenza dal Real Madrid. Le sue parole

Il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, ha parlato a RAC1, tornando sull’addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid e al calcio spagnolo, con conseguente passaggio alla Juve. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport.

RONALDO – «Ora mi criticheranno da Madrid, ma la partenza di Cristiano Ronaldo ha avuto un impatto quasi nullo. La Liga deve essere al di sopra dei giocatori, ma nel caso di Messi parliamo del migliore della storia del calcio ed è una fortuna averlo qui. Lo è ancora di più per i tifosi del Barcellona. Noteremmo una sua eventuale partenza, soprattutto se andasse in un altro campionato. Lui è un’icona e spero possa terminare la carriera qui. In caso contrario non sarebbe certamente una catastrofe, ma ce ne accorgeremmo».