Tedesco: «Svizzera con troppi assenti, l’Italia può vincere in serenità»

L’allenatore Domenico Tedesco ha parlato in vista di Italia-Svizzera di questa sera

Domenico Tedesco, ex allenatore di Schalke 04 e Spartak Mosca, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del match di questa sera tra Italia e Svizzera.

TANTE ASSENZE – «Hanno assenze di peso come quelle di Xhaka e Seferovic. Meglio anche che non ci sia Embolo che ho avuto a Gelsenkirchen. Quando è in serata sono dolori. È una sfida delicata perché la Svizzera si giocherà la partita della vita all’Olimpico, ma se facciamo il nostro, vinciamo in serenità. La Nazionale elvetica viene chiamata “piccola Germania”, aggiungo che gli svizzeri sono stati bravi a valorizzare i figli degli immigrati. Proprio come i tedeschi, anzi, in alcuni casi hanno fatto da apripista».