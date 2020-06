Tegola Jovic per Zidane: «Forse la sua stagione finisce qui» – VIDEO

Zinedine Zidane in conferenza stampa ha parlato di Luka Jovic annunciando che la sua stagione forse è chiusa

«La brutta notizia è l’infortunio di Luka che si è fatto male mentre era a casa. È una notizia negativa che si sia fatto male perchè sarà costretto a restare fuori per un po’ di tempo. Non so dire quanto tempo ma sicuramente è una brutta notizia. Vedremo se potrà tornare a disposizione prima della fine della stagione».