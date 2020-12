Tegola sulla Serie A: l’Agenzia delle Entrate blocca il Decreto Crescita

L’Agenzia delle Entrate ha bloccato il Decreto Crescita. Legge che permetteva ai club di fare grandi acquisti

Brutta notizia per la Serie A. L’Agenzia delle Entrate ha infatti deciso di bloccare il Decreto Crescita. Legge che permetteva ai club una detrazione fiscale del 50% sui calciatori acquistati. In sintesi, il Decreto prevedeva una tassazione del solo 30% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori residenti all’estero (da almeno 2 anni) che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.

Ora tocca al Governo decidere se ripristinare la normativa emanando un nuovo decreto attuativo.