Ten Hag sarà il nuovo allenatore del Manchester United: piovono conferme sull’insediamento dell’olandese sulla panchina dei Red Devils

Ormai manca soltanto l’ufficialità, Erik Ten Hag sarà il nuovo allenatore del Manchester United.

Anche Fabrizio Romano spiega come l’attuale tecnico dell’Ajax e i Red Devils abbiano definito ormai tutti i dettagli dell’accordo. Il club inglese e quello olandese sono ora in contatto per discutere il versamento di una clausola da 2 milioni che possa liberare il tecnico. Ma si attendono solo le firme.