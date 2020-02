Ten Hag rimpiange: «Avrei voluto De Jong e De Ligt per un altro anno»

Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha parlato delle due cessioni illustri fatte in estate: quelle di De Jong e De Ligt

Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha parlato della nuova posizione di Frenkie de Jong e di de Ligt. Le due cessioni illustre fatte dai Lancieri in estate.

DE JONG – «Non è un attaccante. È un giocatore che ha il compito di smistare palloni e rifornire gli attaccanti».

DE LIGT – «Se mi sarebbe piaciuto tenerlo?Sì, per 1-2 anni. Sarebbe stato meglio per l’Ajax e il calcio olandese. Con loro si poteva andare avanti in Champions, sono calciatori di grande qualità».