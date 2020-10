Tensione fra il Napoli e la Lega Calcio: il motivo

La Lega Calcio ha ricevuto due richieste di rinvio da parte del Napoli ma non sono state prese in considerazione.

Aurelio De Laurentiis ha chiesto in due differenti occasioni il rinvio di Juventus-Napoli, riferisce Gazzetta dello Sport.

Il presidente ha inviato a Figc, Lega Calcio , Juventus e Giudice Sportivo due differenti comunicazioni in cui ha allegato la risposta dell’ASL in cui compare la frase: «Non sussistono le condizioni per recarsi a Torino».

Entrambe le richieste sono state respinte in quanto la Lega Calcio sostiene che sia stato il Napoli a richiedere all’ASL tale comunicazione.