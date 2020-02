Tensione Roma: rabbia di Petrachi e del club con Dzeko. Il motivo

Le parole di Edin Dzeko alla fine della pesante sconfitta contro il Sassuolo non sono piaciute alla società. Furia Petrachi

La sconfitta per 4-2 della Roma contro il Sassuolo ha lasciato pesanti strascichi in casa giallorossa. Come riporta il Corriere dello Sport, durante l’intervallo al Mapei Stadium, la Roma ha ricevuto una sfuriata di Gianluca Petrachi negli spogliatoi, che non è servita a ribaltare il risultato.

In questo momento sono tutti sotto esami (Petrachi stesso), compreso Dzeko finito nel mirino dopo le parole pronunciate al termine del match: «Davanti dobbiamo fare un po’ di più. Anche a me piacerebbe avere più palloni davanti, dico sempre ai ragazzi ‘datemi sta palla’, è difficile ma bisogna lavorare e dimenticare il prima possibile questa partita».