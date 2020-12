Termini razzisti sui social, squalifica di 3 giornate per Cavani

L’attaccante del Manchester United Edinson Cavani è stato punito con tre giornate di squalifica dalla Football Association per utilizzo improprio dei social media.

Nello specifico l’attaccante uruguaiano aveva utilizzato un termine che è stato ritenuto razzista. Cavani dovrà pagare anche una multa da 100mila sterline e seguire un corso rieducativo.

Edinson Cavani has been suspended for three games, fined £100,000 and must complete face-to-face education after admitting a charge for a breach of FA Rule E3 in relation to a social media post on Sunday 29 November 2020. Full statement: https://t.co/6H9ncJgz2u. pic.twitter.com/Ij7HF3CwH6

