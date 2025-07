Terracciano Milan, arriva l’ufficialità: sarà l’ex Fiorentina il secondo portiere rossonero

Terracciano Milan, adesso arriva l’ufficialità: sarà l’ex Fiorentina il secondo portiere rossonero a disposizione di Allegri

Il Milan ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo di Pietro Terracciano, portiere classe 1990, proveniente dalla Fiorentina. L’estremo difensore, nato a San Felice a Cancello, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo fino al 2027 al verificarsi di specifiche condizioni. Il suo arrivo rappresenta un tassello importante per il reparto arretrato rossonero, che si arricchisce di un profilo esperto e affidabile.

Terracciano, alto 1,93 m, è noto per la sua solidità tra i pali, la capacità di lettura delle situazioni e l’ottimo posizionamento. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile dell’Avellino, ha costruito una carriera solida passando per club come Nocerina, Milazzo, Catania, Salernitana ed Empoli. Il salto di qualità è arrivato con la Fiorentina, dove ha disputato 156 partite ufficiali in sei stagioni, diventando un punto fermo della squadra.

Profilo del giocatore Terracciano è considerato un portiere di grande esperienza in Serie A, con una carriera che testimonia costanza e professionalità. Le sue prestazioni con la maglia viola lo hanno reso uno dei portieri più rispettati del campionato, tanto da guadagnarsi il soprannome “San Pietro” tra i tifosi gigliati.

Il Milan di Allegri punta sull’esperienza Con l’addio di Marco Sportiello, passato all’Atalanta, il Milan ha scelto Terracciano come vice di Mike Maignan, titolare indiscusso della porta rossonera. Il tecnico Massimiliano Allegri, tornato alla guida del Milan per la stagione 2025/2026, potrà contare su un secondo portiere di sicuro affidamento, capace di garantire prestazioni solide e leadership nello spogliatoio.

Maglia numero 1 e ruolo strategico Terracciano vestirà la maglia numero 1, simbolo di responsabilità e prestigio. Il suo ruolo non sarà solo quello di alternativa tecnica, ma anche di guida per i più giovani e di figura chiave nella gestione del gruppo.

Obiettivi stagionali e attesa dei tifosi L’ambiente rossonero accoglie con entusiasmo l’arrivo di Terracciano, in vista di una stagione che si preannuncia ambiziosa. I tifosi attendono di vederlo all’opera e di scoprire come si integrerà nelle dinamiche tattiche del Milan 2025/2026.